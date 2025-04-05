بعد الموجة الحارة .. الأرصاد: انخفاض 10 درجات للحرارة في هذا الموعد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تقلبات جوية حادة تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة، حيث يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، يصاحبها نشاط قوي للرياح المحملة بالأتربة، خاصة في بعض المناطق.

وأوضح محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن البلاد ستبدأ في استقبال موجة حارة اعتبارًا من يوم الأحد 6 أبريل، حيث ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا بمعدل يتراوح بين 6 إلى 7 درجات مئوية.

وأضاف أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة ستنشط في مناطق متعددة، على رأسها محافظات شمال الصعيد، مدن القناة، وأيضًا القاهرة، مما قد يؤثر سلبًا على مرضى الجهاز التنفسي، داعيًا المواطنين لتوخي الحذر وعدم التعرض المباشر للأتربة.

وأشار إلى أن هذه الموجة الدافئة ستكون مؤقتة، حيث ستبدأ درجات الحرارة في التراجع التدريجي بداية من يوم الخميس.

واسترسل: من المتوقع أن يشهد يوم الجمعة انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة يصل إلى 10 درجات مئوية، لتسجل العظمى في القاهرة نحو 24 درجة فقط.