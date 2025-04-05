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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

منع 62 مخالفة بناء على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الفطر بالجيزة

ازالة تعدي
ازالة تعدي
أحمد زهران

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بملاحقة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء ورصدها على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك في إطار التكليفات الصادرة من الدولة في هذا الصدد.


وأشار محافظ الجيزة إلى أن جهود الرصد والمتابعة أسفرت عن منع ٦٢ مخالفة بناء وتعدٍّ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال إجازة العيد بمراكز ومدن المحافظة .


لافتًا إلى أن المخالفات تنوّعت ما بين منشآت بالبلوك الأبيض وأسوار وغرف وشدّات خشبية وأعمال تعلية وأعمدة خرسانية وحوائط وأساسات وحظائر وشون وقد تم إزالة حالات المخالفة وتحرير المحاضر لأصحابها .
واطّلع محافظ الجيزة على التقرير المفصّل لجهود التعامل مع مخالفات البناء ففي مركز ومدينة العياط تم إزالة ٢٨ حالة بناء مخالف وتعدٍّ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرى البليدة ومنشأة فاضل وكفر شحاتة وكفر تركي وبرنشت وطهما والعطف والناصرية وكفر طرخان والمتانيا وجرزا والبليدة شرقًا وغرب المدينة بمساحات تتراوح ما بين ٥٠م² إلى ٧٠٠م² وجميعها عبارة عن غرف من البلوك الأبيض وشدّات خشبية وأسوار .


وفي مركز ومدينة أطفيح تم إزالة ٩ حالات تعدٍّ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقرى البرمبل والحجارة والصالحية وكفر قنديل ومنية الرقة ومنيل سلطان والقبابات بمساحات تتراوح بين ٧٠م² إلى ٢٦٠م² .
وفي مركز ومدينة منشأة القناطر تم إزالة ٩ حالات بناء مخالف وتعدٍّ على الأراضي الزراعية بقرى بهرمس ووردان وكفر حجازي وبرقاش وبني سلامة والمنصورية بمساحات تتراوح بين ١٠٠م² إلى ١٤٠م²  .
وفي مركز ومدينة الصف تم إزالة ٩ حالات تعدٍّ وبناء على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقرى الودي والشوبك الشرقي وإسكر بمساحات تتراوح بين ١٢٠م² إلى ١٢٠٠م² .
كما قام مركز الواحات البحرية بإزالة حالتي بناء في الواحات البحرية الأولى لتعديات على أملاك الدولة بمنطقة الباويطي الجديدة بمساحة تصل إلى ٢٠ فدانًا تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والثانية عبارة عن منشاة بالحجر الجيري علي مساحة ١٤٠م٢ بقرية منديشة . 
وفي مركز ومدينة أبو النمرس تم إزالة حالتي تعدٍّ على أملاك الدولة بمساحة ٣٠٠م² بالإضافة إلى إزالة حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمساحة ٤ قراريط بقرية أبو صير بمركز ومدينة البدرشين .
وفي حي جنوب الجيزة تم إزالة جمالون مخالف بمنطقة خلف مستشفى رمد الجيزة وإزالة جمالون مخالف بشارع سوريا بحي العجوزة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات التي تم رصدها والتعامل معها لردع المخالفين .
كما اطّلع محافظ الجيزة على تقرير مديرية الزراعة في التعامل مع التعديات على الأراضي الزراعية حيث تم إزالة ٣٠ حالة تعدٍّ بإجمالي مساحة فدان و٩ قراريط مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات .
ووجّه محافظ الجيزة الشكر لجميع العاملين بالمحافظة لما بذلوه من جهود في تنفيذ خطة العمل خلال أيام العيد لراحة وسلامة المواطنين من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على ما تحقق على أرض المحافظة من إنجازات ومشروعات قومية ضمن خطة الدولة .

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