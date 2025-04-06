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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز صلاة قيام الليل ركعتين فقط؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز صلاة قيام الليل ركعتين فقط
هل يجوز صلاة قيام الليل ركعتين فقط
شيماء جمال

هل يجوز صلاة قيام الليل ركعتين فقط؟ سؤال أجاب عنه  الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتي الجمهورية السابق وامين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال و قال : إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليكم بقيام الليل؛ فإنَّه دأب الصالحين قبلكم، وقربةً إلى الله تعالى، و منهاة عن الإثم، و تكفير للسيئات، و مطردة للداء عن الجسد " [أخرجه أحمد والترمذي والبيهقي ] .


عدد ركعات صلاة قيام الليل
واوضح ان عدد ركعات صلاة قيام الليل ثماني ركعات غير الوتر ، ويجوز للانسام أن يزيد  على ثماني ، فيصليها ركعتين ركعتين إلى ما شاء الله ثم يوتر .

هل يجوز صلاة قيام الليل ركعتين فقط

وأشار الى انه يجوز صلاة قيام الليل ركعتين فقط غير الوتر ، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين "[رواه مسلم] .

وقت صلاة قيام الليل 
وكشف عن أن وقتها يكون من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ، فيجوز أن تصلى في أي وقت بعد العشاء ، والأفضل أن تصلى في وقت السحر قبل الفجر .

أكد انه يجوز صلاة قيام الليل ركعتين غير الوتر ، ويجوز صلاتها بعد سنة العشاء .

كيفية صلاة قيام الليل في المنزل
قالت دار الافتاء: إن صلاة قيام الليل تؤدى مثنى مثنى، وتختم بركعة الوتر، فقد ورد عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رجلًا سألَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صلاةِ اللَّيلِ فقال صلى الله عليه وسلم «صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فإذا رَأَيْتَ أنَّ الصُّبْحَ يُدْرِكُكَ فأوْتِرْ بواحِدَةٍ. فقِيلَ لاِبْنِ عُمَرَ: ما مَثْنَى مَثْنَى؟ قالَ: أنْ تُسَلِّمَ في كُلِّ رَكْعَتَيْنِ».

وقت اداء صلاة قيام الليل
اوضحت الافتاء ان وقت أداء صلاة قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء مباشرة، وينتهي مع أذان الفجر، فعلى الشخص أن يؤديها في أي وقت خلال تلك الفترة.

أفضل وقت لصلاة قيام الليل

واشارت الافتاء الى ان أفضل وقت لصلاة قيام الليل هو الثلث الأخير من الليل؛ لأنّه فى هذا الوقت يتنزل الله سبحانه وتعالى الى السماء الدنيا ويقول جل جلاله: "هل من داعٍ فأستجيبُ لهُ هل من سائلٍ فأعطيهُ، هل من مستغفرٍ فأغفرُ له»، حتى يطلع الفجر".

عدد ركعات صلاة قيام الليل

وأجابت الإفتاء عن سؤال يقول صاحبه “كم ركعة قيام الليل؟”، وأوضحت أن هذه الصلاة تبدأ بركعتين كحد أدنى ولا يوجد حد أقصى لعدد ركعاتها.

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