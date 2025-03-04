دعاء قيام الليل للزواج والفرج .. اغتنم الوقت وردده الآن

دعاء قيام الليل للزواج والفرج .. الزواج يساعد الانسان على العفة وعدم الوقوع فى المحرمات، وقد حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على الزواج، لذلك يلجأ الكثير إلى الله بالدعاء في جوف الليل لأنه من الأوقات التي يُستجاب فيها الدعاء، فالله- جل جلاله- يتنزل فى السماء الدنيا فى الثلث الأخير من الليل ويقول: "هل من داعٍ فأستجيبُ لهُ هل من سائلٍ فأعطيهُ، هل من مستغفرٍ فأغفرُ له»، حتى يطلع الفجر".

دعاء قيام الليل للزواج

قال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، إن الثلث الأخير من الليل هو أفضل وقت للصلاة والدعاء والتقرب من الله عز وجل، لافتاً إلى أنه يٌمكن للشخص أن يدعو بصيغ مختلفة للزواج منها:

- «ربي إني لما أنزلت إلىّ من خير فقير».

«اللهم إني أسألك أن ترزقني بزوج صالح يا كريم، اللهم دبر لي واختر لي فإني لا أحسن التدبير، ولا أحسن الاختيار وارضني به يا رب العالمين».

-«اللهم إنّي أعوذ بك من بواري وتأخّر زواجي وبطئه وقعودي، وأسألك أن ترزقني خيرًا ممّا أستحقّ كزوج وممّا آمل، وأن تقنعه وأهله بي وتقنعني وأهلي به».

دعاء الليل من أجل الزواج

- «اللهمّ إليك أشكو ضعف قوّتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا ربّ العالمين، أنت ربّ المستضعفين، وأنت أرحم الرّاحمين، وأنت ربي، إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم عدو ملّكته أمري، إن لم يكن بك غضب عليَّ فلا أبالي غير أنّ عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظّلمات، وصَلُح عليه أمر الدّنيا و الآخرة، أن يحلَّ عليّ غضبك، أو أن ينزل بي سخطك، لك العُتبى حتّى ترضى».

(اللهمّ ارزقني الزوجة الصالحة التي إن أمرتها أطاعتني، وإن نظرت إليها سرّتني، وإن أقسمت عليها أبرّتني، وإن غبت عنها حفظتني في نفسها ومالي).

﻿(اللهمّ يا مطّلعاً على جميع حالاتنا اقضِ عنّا جميع حاجاتنا، وتجاوز عن جميع سيئاتنا وزلّاتنا، وتقبّل جميع حسناتنا وسامحنا، ونسألك ربّنا سبيل نجاتنا في حياتنا ومعادنا، اللهمّ يا مجيب الدعاء، يا مغيث المستغيثين، يا راحم الضعفاء أجب دعوتنا، وعجّل بقضاء حاجاتنا يا أرحم الرّاحمين).

(اللهمّ إنّي أريد أن أتزوّج فقدّر لي من الرّجال أعفّهم فرجًا، وأحفظهم لي في نفسي ومالي، وأوسعهم رزقًا وأعظمهم بركة، وقدّر لي ولدًا طيّبًا تجعل له خلقًا صالحًا في حياتي ومماتي).

﻿(اللهمّ يا دليل الحائرين، ويا رجاء القاصدين، ويا كاشف الهمّ، ويا فارج الغمّ، اللهمّ زوّجنا واغننا بحلالك عن حرامك يا الله يا كريم يا ربّ العرش المجيد ارحمنا برحمتك يا أرحم الرّاحمين، اللهمّ إنّي أسألك باسمك العليم إنّك عالمٌ بحالي، فبرحمتك يا رب يا رب يا رب زوّجني برجلٍ صالحٍ يستر عليّ، ويكون قرّة عينٍ لي وأكون قرّة عينٍ له).

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دعاء قيام الليل للزواج

﻿(اللهمّ إنّي أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سألك به أحد أجبته، وإذا استغاثك به أحد أغثته، وإذا استنصرك به أحد استنصرته أن تزوّجني يا رب يا أرحم الرّاحمين، يا أرحم الرّاحمين، يا أرحم الرّاحمين).

﻿(اللهمّ إنّي أسألك بدعاء ذي النّون يوم دعاك فاستجبت له وأنجيته، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظّالمين، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظّالمين، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظّالمين).

(اللهمّ ارزقنا الزوج الذي يخافك، ولا يعذّبني برحمتك يا أرحم الرّاحمين).

دعاء الزواج من شخص معين

اللهم إني قد أحببت فلانًا، ويُذكر اسمه؛ فأجمعني به تحت ظل رضاك ورحمتك.

اللهم إني قد فوضت أمري إليك فاهدني إلى ما تحبه وترضاه وقدر لي الخير حيث كان، وارضني به. اللهم إني قد أحببت فلانًا، واذكر اسمه، فطوع لي أسبابك، وأصلحه لي وأصلحني له.

اللهم قربني لما فيه خيرًا لي، واجعلني خيرًا له.

اللهم ارزقني بعظيم فضلك وواسع مغفرتك وعرض رحمتك ما يتمناه قلبي. اللهم ارزقني فلانًا، ويُذكر اسمه، زوجًا لي، أنت القادر فوق عبادك.

اللهم احفظ قلبي من كل ما لا يرضيك، وارزقني زوجًا صالحًا ترضى عنه وترضاه لي.

اللهم إنك تعلم ما في نفسي، ولا اعلمه، فجنبني الفتن ما ظهر منها وما بطن، وارزقني حلالك، وباعد بيني وبين كل ما لا يرضيك كما باعدت بين المشرق والمغرب.