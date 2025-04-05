إعلامي يكشف تفاصيل جلسة حسام حسن وأبو ريدة

كشف الإعلامي محمد شبانة تفاصيل جلسه حسام حسن المدير الفني للمنتخب مع هاني أبو ريدة رئيس مجلس ادارة اتحاد الكرة.

وأكد شبانه في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك " أن حسام حسن اعتذر لـ أبو ريدة وأكد أنه لن يظهر إعلاميا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف شبانة أن حسام حسن أكد ان تصريحاته في البرنامج تم اختزالها بشأن انضمام أحمد مصطفي زيزو للأهلي وأضاف أن انضمامه للأهلي افضل حاليا بسبب ازمته مع ادارة الزمالك.

تصريحات حسام حسن

وتابع ان تصريحات حسام حسن كانت صادمه ايضا بشان محمد صلاح نجم ليفربول و تاثيره في اختيارات الاعبين داخل المنتخب