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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كزبرة يكشف سبب تأجيل طرح أحدث كليباته الغنائية

كزبرة
كزبرة
تقى الجيزاوي

أعلن المطرب أحمد بحر الشهير بكزبرة عن تأجيل أحدث كليباته الغنائية الذى كانت من المقرر ان تطرح خلال الساعات الماضية ، وذلك بسبب الأحداث التى تشاهدها غزة.

ونشر كزبرة عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام عبر خاصية الإستوري، ردا على سؤال احد متابعيه بشأن موعد الفيديو كليب ليرد كزبرة ، معلقا: “أنا كنت هنزله انهاردة بس تم تأجيله بسبب أحداث غزة وربنا يرحمهم وينصرهم”.

وأثار كزبرة الجدل خلال الأيام الماضية بعدما نشر رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي على موقع  التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب كزبرة : “أنت مش جاي معايا بعد شهر رمضان، ليك عندي أغنية هتعجبك أوي، علشان أنت بقيت مزودها”.

وتعاقدت المنتجة مها سليم مع الفنان أحمد بحر الشهير بـ "كزبرة" على مسلسل جديد بعنوان "على ضهر راجل" والذى يعد أول بطولة مطلقة له، ويجرى التحضيرات عليه لبدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

مسلسل "على ضهر راجل" عن رواية "100 حلم قبل الموت" للكاتب محمد جلال وفكرة عمرو سكر وسيناريو وحوار مصطفي حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وجارى اختيار باقى أبطال العمل والذى سيضم عدد كبير من النجوم.

مسلسل "على ضهر راجل" هو ثاني تعاون بين المنتجة مها سليم وكزبرة بعدما تعاون الثنائي العام الماضي بمسلسل كوبرا الذى عرض فى شهر رمضان 2024، وحق نجاح كبيرا أثناء عرضه على الشاشة.

مشاركة كزبرة فى ماراثون رمضان ٢٠٢٥ 

وشارك الفنان كزبرة في رمضان 2025 فى مسلسل الغاوي بطولة أحمد مكي حيث ظهر كضيف شرف حيث جسّد شخصية صديق شمس الغاوي، الذي يتعرض للقتل على يد أشخاص من ذوي النفوذ، مما يدفع البطل "أحمد مكي" إلى رحلة انتقام لاسترداد حقه.

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