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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

آداب عين شمس: انطلاق امتحانات الميدتيرم بعد العيد إلكترونيًا

طلاب جامعات
طلاب جامعات
حسام الفقي

كشفت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، موعد امتحانات الميدتيرم، موضحة تعقد امتحانات الميدتيرم خلال الاسبوع القادم لبعض الأقسام والفرق الدراسية ، حيث ستعقد الامتحانات اليكترونيا بمعامل الجامعة الإلكترونية وستكون عبارة عن امتحانين كل امتحان 10 درجات .

وأوضحت عميد كلية خلال تصريحاتها لـ صدي البلد، أن معظم الامتحانات اليكترونية ويعرف الطالب نتيجته بمجرد انتهاء من الامتحان، لافته إلى أنه بدأ من غدا سيتم الإعلان عن الجداول . 

وأشارت الدكتورة حنان كامل إلى أن الكلية تسعى لعقد ورش وندوات خلال الأيام القادمة والتى تستهدف رفع الوعى الطلاب بالقضايا المجتمعية المختلفه، لافتا إلى سيتم تنظيم فعاليات خاصة بيوم اليتيم وأعياد تحرير سيناء .


وكان قد أعلن المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، عن الفائزين بجوائزه السنوية في دورتها الثالثة لعام 2024-2025، حيث فاز الأستاذ الدكتور شكري مجاهد، أستاذ الأدب الإنجليزي بكلية التربية جامعة عين شمس، بجائزة رفاعة الطهطاوي للترجمة عن مجمل أعماله.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لمشروعه الترجمي المتكامل، الذي يضم مجموعة من الأعمال البارزة، منها الإسلاموفوبيا والتطرف، وضع الأولويات: القيم الشخصية والنتائج المؤسسية، القدرة على التكيف: الاستجابة الفعالة للتغيير، المشهد التاريخي، والتواصل عبر الثقافات.وغيرها،  

ويعكس هذا الإنجاز الدور الريادي لجامعة عين شمس في دعم البحث العلمي والثقافي، وترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية تسهم في النهضة الفكرية والمعرفية.

وأعرب الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ومكتب الجوائز بالجامعة، عن خالص تهانيهم للدكتور شكري مجاهد لحصوله على هذه الجائزة المرموقة، مؤكدين أن هذا الإنجاز يعكس تميز أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وإسهامهم الفاعل في مجالات البحث العلمي والترجمة.

وتعد جائزة رفاعة الطهطاوي من أبرز الجوائز التي يمنحها المركز القومي للترجمة، حيث تُخصص لتكريم كبار المترجمين الذين أثروا المكتبة العربية ونقلوا أعمالًا فكرية وعلمية هامة، تأكيدًا على الدور الحيوي للترجمة في بناء الجسور الثقافية وتعزيز الحوار الفكري بين الحضارات.

ويُذكر أن الدكتور شكري مجاهد قد شغل العديد من المناصب الأكاديمية، منها رئاسة قسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية بجامعة عين شمس ورئاسة المركز القومي للترجمة. كما قام بالتدريس في عدد من الجامعات المصرية والسعودية، ونشر أبحاثًا متخصصة في الأدب الإنجليزي والأمريكي، وأشرف على العديد من الرسائل العلمية، كما أنه عضو مجلس أمناء جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي (2021-2023)، فضلًا عن كونه محكمًا معتمدًا في مجلات أكاديمية مرموقة. 

ويؤكد هذا الإنجاز حرص جامعة عين شمس على دعم التميز الأكاديمي وتعزيز حركة الترجمة باعتبارها جسرًا لنقل المعرفة بين الثقافات، بما يسهم في إثراء الفكر والثقافة العربية وتعزيز التواصل العلمي مع العالم.

كلية الآداب بجامعة عين شمس امتحانات الميدتيرم الامتحانات اليكترونيا إجازة العيد

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