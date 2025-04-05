الغضب يجتاح دول العالم .. مظاهرات ضد ترامب وماسك تزلزل أمريكا وعواصم أوروبا الكبرى | شاهد

شهدت الولايات المتحدة وعدة دول حول العالم اليوم السبت، موجة واسعة من المظاهرات احتجاجًا على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره إيلون ماسك. تأتي هذه الاحتجاجات في إطار حملة "Hands Off!" التي نظمتها أكثر من 150 مجموعة، بما في ذلك منظمات حقوقية ونقابات عمالية ومجموعات مدافعة عن حقوق مجتمع الميم، حيث تم التخطيط لأكثر من 1,200 مظاهرة في جميع الولايات الأمريكية الخمسين، مع تجمع رئيسي في المول الوطني بواشنطن العاصمة، حسب رواية موقع بوليتيكو الامريكي.

عبّر المتظاهرون عن رفضهم لسياسات الإدارة الحالية، متهمين ترامب وماسك بتفكيك الحكومة والاقتصاد لصالح الأثرياء على حساب المواطنين العاديين. شملت المطالب حماية برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، والتصدي لتقليص القوى العاملة الفيدرالية. يُذكر أن ماسك، بصفته رئيسًا لوزارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، واجه تحديات قانونية بسبب إجراءات مثيرة للجدل، بما في ذلك أمر تقييدي يمنع الوصول إلى أنظمة الضمان الاجتماعي. ​

وامتدت المظاهرات إلى مدن أوروبية كبرى مثل فرانكفورت وبرلين وباريس ولندن ولشبونة.

وفي برلين، تجمع مئات المحتجين أمام صالة عرض تابعة لشركة تسلا، معبرين عن استيائهم من دور ماسك في الإدارة الأمريكية وتأثيره على السياسات الحكومية، وفقا لموقع دي فيلت

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب باستعادة الديمقراطية وحماية البيانات الشخصية، مع شعارات مثل "استعيدوا الديمقراطية" و"اصمت يا إيلون، لم ينتخبك أحد"، وفقا لـ رويترز.

في سياق متصل، أوقفت شركة "جاغوار لاند روفر" شحنات سياراتها إلى الولايات المتحدة ردًا على التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية.

وتسببت هذه السياسات في اضطرابات في الأسواق المالية وانتقادات من شركاء تجاريين رئيسيين.

وأكد ترامب أن هذه التعريفات تهدف إلى إحياء التصنيع الأمريكي وتعزيز الاستقلال الاقتصادي، بينما حذر اقتصاديون من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم، وفقا لصحيفة ذا جارديان البريطانية

تسلط هذه المظاهرات الضوء على تصاعد الاستياء الشعبي من السياسات الحكومية الحالية، والدور البارز الذي يلعبه إيلون ماسك في تشكيل هذه السياسات، مما يعكس قلقًا متزايدًا بشأن التأثير المتزايد لرجال الأعمال على القرارات السياسية.​