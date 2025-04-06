محافظ الدقهلية يتلقى العزاء في وفاة السكرتير العام بدار المناسبات بمدينة المنصورة|صور

تلقى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، العزاء في الراحل اللواء محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام للمحافظة، بدار المناسبات بشارع الجيش بالمنصورة، يرافقه الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، وأبناء وأسرة وذوي وأهل الراحل، وبحضور اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، واللواء دكتور حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، وسكرتيري عموم عدد من المحافظات.

وأكد محافظ الدقهلية أن تلقي العزاء اليوم رسالة تقدير وتكريم للفقيد الراحل، الذي يُعد نموذجًا يُحتذى به في الأخلاق والإنسانية، والعطاء والتفاني في العمل، والإخلاص في حب الوطن، مشيرًا إلى أن كل كلمات المواساة لا توفي الفقيد حقه، ودعا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه وأصدقائه الصبر والسلوان، وأن يرزقه الفردوس الأعلى من الجنة.

وأضاف المحافظ أن هذا اليوم المشهود في عزاء الراحل لم يأتِ بتدبيرٍ منا، وإنما سخرنا الله عز وجل لنكون جزءًا من هذا اليوم الذي يمثل تكريمًا حقيقيًا للفقيد، داعين المولى عز وجل أن تكون دعوات أهالي الدقهلية من نصيبه بالعفو والمغفرة، والفوز بالدرجات العلا من الجنة.