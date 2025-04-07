قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قفشة يطلب عقد جلسة مع محمود الخطيب
نزلت 18 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
طاعات بعد رمضان.. عبادات احرص عليها في هذه الأيام
استشهاد صحفي وإصابة آخرين بحروق جراء استهداف خيمتين في غزة
الرئيس التنفيذي للمتحف الكبير: ماكرون أبدى انبهارا شديدا بما شاهده
الدلتا الجديدة مشروع عملاق لحماية الأمن الغذائي للمصريين
ماذا يفعل المسلم إن أصابه هم أو بلاء؟.. اعرف أهم الأدعية والنصائح
اليمن.. أمريكا تستهدف معاقل جديدة للحوثيين
القاهرة الإخبارية: أكثر من 40 شهيدا جراء التصعيد الإسرائيلي في غزة
بعد خروجه من المستشفى.. البابا فرنسيس يشارك في قداس خاص للمرضى على كرسي متحرك
شيري تكشف النقاب عن OMODA C9 الجديدة كليًا .. صور
دعاء دفع الكسل والخمول والعجز.. يجعلك أكثر نشاطًا ويشرح صدرك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

طاعات بعد رمضان.. عبادات احرص عليها في هذه الأيام

الصيام
الصيام
محمد شحتة

من الطاعات التي تعقب شهر رمضان صيام الست من شوال، فعن ثوبان مولى رسول الله- صلى الله عليه وسلم-، عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» [رواه ابن ماجه].

طاعات بعد رمضان

يقول ابن حجر الهيتمي: «لأن الحسنة بعشر أمثالها، كما جاء مفسرا في رواية سندها حسن ولفظها «صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام – أي: من شوال – بشهرين فذلك صيام السنة» أي: مثل صيامها بلا مضاعفة نظير ما قالوه في خبر: ﴿قل هو الله أحد﴾ تعدل ثلث القرآن وأشباهه، والمراد ثواب الفرض وإلا لم يكن لخصوصية ستة شوال معنى؛ إذ من صام مع رمضان ستة غيرها؛ يحصل له ثواب الدهر لما تقرر فلا تتميز تلك إلا بذلك.

واستطرد: حاصله أن من صامها مع رمضان كل سنة تكون كصيام الدهر فرضاً بلا مضاعفة ومن صام ستة غيرها كذلك؛ تكون كصيامه نفلا بلا مضاعفة كما أن يصوم ثلاثة من كل شهر تحصله أيضا» [تحفة المحتاج].


الذكر بعد رمضان

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن المأثور من الذكر المساعد على الثبات على العبادة بعد رمضان، هو ترديد ذكر "يا وارث" 1000 مرة ما بين المغرب والعشاء، وهذا ما ورد من المجربات عن العلماء السابقين.

وقال “جمعة”: عليك أخي الكريم بذكر الله؛ لما ورد فى قوله- تعالى-: {أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ}.. [الرعد : 28].

علامات قبول الطاعة بعد رمضان

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن المخاصمة سبب لعدم قبول الأعمال عند الله أو التوبة من الذنوب، ففي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: "تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين ويوم الخميس؛ فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئًا، إلا رجلًا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا".

وطالب عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال أحد الدروس الدينية، بالتخلق بخلق المسامحة، حتى ولو أخطا الآخر في حقنا، وأضاف: "فقد كنا قديما عندما يعتدى علينا أحد؛ نقول له: "الله يسامحك" التي لم نعد نسمعها الآن، وأيضًا كنا نقول "صلي على النبي-صلى الله عليه وسلم-"، وأيضًا: "وحدوا الله"، فنحتاج هذه الأدبيات والأخلاق، وتراثنا الأصيل المشبع بأخلاق الإسلام يجب أن يعود مرة أخرى".

واستطرد: "القصاص لا نستوفيه من أنفسنا، وإنما يكون من خلال القضاء الذي وضعه الشرع لنا كضابط، فعندما يظلمنا أحد؛ لا نقتص منه بأيدينا، وإنما نلجأ للقاضي؛ ليقتص لنا".

طاعات بعد رمضان الذكر بعد رمضان علامات قبول الطاعة بعد رمضان علامات قبول الطاعة العبادة بعد رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هواتف

إيقاف هذه الهواتف غدًا| تحذير عاجل من تنظيم الاتصالات

زيزو

مفاجأة جديدة.. زيزو يوقع للأهلي على 4 نسخ من عقود اتحاد الكرة

حريق بشقة سكنية _ صورة أرشيفية

اندلاع حريق في شقة سكنية بمدينة أسيوط

أحوال الطقس

عاصفة رملية زاحفة تهدد هذه المناطق.. والأرصاد تكشف المسار

متهم _ صورة أرشيفية

الغيرة تحول الفرح لمأتم .. قاعود يقـ.ـتل شقيقه قبل زواجه بأسبوعين في أسيوط

سمير فرج

سمير فرج يكشف الهدف الأساسي من زيارة نتنياهو لـ ترامب| فيديو

ماكرون

بمرافقة الرفال المصرية| ماكرون يعلن وصوله لمصر

غرف السياحة لـ"صدى البلد": قرار إيقاف تأشيرات السعودية منضبط

غرف السياحة لـ صدى البلد: قرار إيقاف تأشيرات السعودية منضبط وصحيح

ترشيحاتنا

الفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام

بعد الإعلان عن ارتفاع نسب الإشغال.. أبرز الفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال

علما مصر وأمريكا

القاهرة للدراسات الاقتصادية يوضح تأثير قرار ترامب بفرض رسوم جمركية على العالم

علما مصر وفرنسا- صورة أرشيفية

الإحصاء : 2.9 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وفرنسا خلال عام 2024

فيديو

تصريحات اللواء سمير فرج

مصر مستعدة والاحتلال قلقان.. سمير فرج يكشف مخططات إسرائيل في غزة

حسام حبيب

مش مصرية.. حسام حبيب يعلن ارتباطه رسميا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: عيد تحرير سيناء .. وتجدد المخاطر والتحديات

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: غزة وحقوق الإنسان

د. ممد بشاري

د. محم بشاري يكتب: استئناف العمران الإنساني من التجزيء المعرفي إلى التكامل القيمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وغزة بين الدعم الإنساني والدور السياسي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: العيد القومي لسوهاج في الجمهورية الجديدة.. تاريخ عظيم ومستقبل واعد

المزيد