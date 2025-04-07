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الرئيس التنفيذي للمتحف الكبير: ماكرون أبدى انبهارا شديدا بما شاهده
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس التنفيذي للمتحف الكبير: ماكرون أبدى انبهارا شديدا بما شاهده

الرئيسين السيسي وماكرون
الرئيسين السيسي وماكرون
محمد حليم قنديل

كشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، عن كواليس زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمتحف، والتي جاءت على هامش زيارته الرسمية لمصر، مؤكداً أن ماكرون أبدى انبهاراً شديداً بما شاهده، رغم ضيق الوقت المتاح.


وقال غنيم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، إن الزيارة استغرقت نحو 45 دقيقة فقط، مضيفاً:"كان يتمنى المكوث فترة أطول، لكنه اضطر للمغادرة للوفاء بمواعيد أخرى، ووعد بالعودة في زيارة لاحقة، واعتبر أن هذه الزيارة مجرد بداية أو كما وصفها  بفتح الشهية ".


وأوضح أن الرئيس الفرنسي ركز خلال زيارته على “الدرج العظيم” الذي يضم 59 تمثالاً ضخماً، ثم قام بجولة سريعة داخل 12 قاعة من قاعات العرض، دون التمكن من مشاهدة كل التفاصيل، مضيفاً:" زار الدرج العظيم  والذي يحمل نحو 59 تمثالاا وماكرون توقف أمام عدد من القطع الأثرية المهمة التي تلقي الضوء على فترات مختلفة من التاريخ المصري، وكان يطرح الكثير من الأسئلة حولها".

زيارة ماكرون للمتحف المصري 


وأشار غنيم إلى أن القاعة الخاصة بتوت عنخ آمون لم يتم فتحها خلال الزيارة، مؤكداً أنها ستظل مغلقة حتى موعد الافتتاح الرسمي للمتحف.


أما عن أبرز تعليقات ماكرون خلال الزيارة، قال غنيم:"كان مندهشاً من عظمة المشروع وسأل كثيراً عن عدد الزوار المتوقعين، وقارن بشكل استطلاعي مع أرقام متحف اللوفر في باريس".

أحمد غنيم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مصر للمتحف المصري

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