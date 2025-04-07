نجم الزمالك السابق: الجماهير هي من تصنع القيمة الحقيقية لأي لاعب

قال صلاح سليمان، نجم نادي الزمالك السابق، إن الكرة المصرية تمر بحالة من الفوضى نتيجة غياب العدالة في تطبيق اللوائح، مشيرًا إلى أن قرارات رابطة الأندية تفتقر للمنطق والحياد.





وخلال ظهوره في برنامج “زملكاوي” على قناة الزمالك، شدد سليمان على ضرورة تطبيق اللوائح على جميع الأندية دون تفرقة، قائلاً: “اللائحة كانت واضحة وتم تطبيقها على الزمالك في وقت سابق، فلماذا لا يتم تطبيقها الآن على الأهلي بعد انسحابه؟ ما يحدث يكرّس لفوضى غير مبررة في إدارة المسابقات”.





وانتقد سليمان طريقة تناول الإعلام لبعض القضايا التي تشتت تركيز الجماهير واللاعبين على حد سواء، متسائلًا عن جدوى الحديث المستمر حول ملف تجديد عقد أحمد سيد زيزو وتفاصيل ما يتقاضاه من أجر، بدلاً من التركيز على التحليل الفني ومناقشة الأداء في المباريات.





وأوضح سليمان أن التفاوت في رواتب اللاعبين أمر طبيعي في كرة القدم، إذ يعتمد على مركز كل لاعب، ومستواه، ومكانته داخل الفريق، مضيفًا أن هذا التفاوت موجود في جميع الأندية سواء محليًا أو عالميًا.





ووجه سليمان رسالة مباشرة إلى زيزو، أكد فيها أن حب الجماهير هو المكسب الحقيقي الذي يدوم بعد اعتزال كرة القدم، قائلاً: “الجماهير هي من تصنع القيمة الحقيقية لأي لاعب، والأموال لن تدوم، لكن حب الناس هو الباقي”.





وختم حديثه بالتأكيد على أن الكرة المصرية بحاجة إلى وقفة جادة لإعادة الانضباط وتطبيق العدالة على الجميع، دون تمييز، حتى تعود المنافسة إلى مسارها الصحيح



