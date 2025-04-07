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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب المغرب يتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا تحت 17 عاما ويبلغ مونديال الناشئين

منتخب المغرب
منتخب المغرب
رباب الهواري

تأهل منتخب المغرب إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما، بعد فوزه الأحد، على نظيره منتخب تنزانيا بثلاثة أهداف دون رد، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للمسابقة القارية المقامة حاليا في المغرب.


كما بلغ منتخب المغرب نهائيات كأس العالم للناشئين المقرر إقامته في قطر نوفمبر المقبل، وذلك بعد ضمان التأهل للدور ربع النهائي لبطولة إفريقيا.

سجل ثلاثية المنتخب المغربي اليوم، إلياس بلمختار في الدقيقة 76، وعبد الله وزان "هدفين" في الدقيقتين 81 و86.
 

وبهذا الانتصار، تصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة الأولى لبطولة أمم إفريقيا تحت 17 عاما، بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب زامبيا صاحب المركز الثاني، ليتأهلا معا للدور ربع النهائي للمسابقة القارية، ويبلغان مونديال الناشئين.
 

وظل منتخب تنزانيا في المركز الرابع والأخير للمجموعة الأولى بدون نقاط، فيما يحتل منتخب أوغندا المركز الثالث برصيد 3 نقاط.
 

وخاض منتخب المغرب ثلاثة مباريات في دور المجموعات، فحقق انتصارين على كل من منتخبي أوغندا بنتيجة 5-0، وتنزانيا بنتيجة 3-0 ، وتعادل مع منتخب زامبيا بدون أهداف، حيث سجل أسود الأطلس 8 أهداف ولم تتلق شباكهم أي هدف.

منتخب المغرب للناشئين بطولة أمم افريقيا مونديال الناشئين المغرب منتخب زامبيا

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