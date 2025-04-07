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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حلم محمد صلاح.. ماذا يحتاج ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي؟

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد السعيد

تعرض فريق ليفربول لخسارة مريرة أمام مضيفه فولهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وواصل النجم المصري محمد صلاح غيابه عن التهديف مع ليفربول، إذ سجل ماك أليستير ولويس دياز هدفي الريدز في لقاء الأمس.

ماذا يحتاج ليفربول لحسم لقب الدوري الإنجليزي؟

 

يظل ليفربول المرشح الأوفر حظًا للفوز بلقب الدوري الإنجليزي رغم الخسارة أمام فولهام، أمس الأحد.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه أرسنال صاحب المركز الثاني.

ويحتاج ليفربول إلى 11 نقطة من أصل 21 لحسم لقب الدوري الإنجليزي رسميًا، إذ يعني وصوله للنقطة 84 حسم اللقب حتى في حال فوز أرسنال بجميع مبارياته.

وبالتالي فإن ليفربول بإمكانه حسم اللقب رسميًا إذ حقق 4 انتصارات من أصل 7 مباريات أو 3 انتصارات وتعادلين.

أقصى عدد من النقاط يمكن أن يصل له أرسنال بنهاية الموسم الجاري هو 83.

صلاح يحلم بلقب الدوري الإنجليزي


وكان محمد صلاح أكد على طموحه في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، مشيرًا إلى رغبته في تكرار الاحتفالات الرائعة التي شهدتها شوارع المدينة عند تحقيق اللقب في موسم 2019-2020.

وفاز صلاح بالدوري الإنجليزي مرة واحدة مع ليفربول في الموسم المذكور، بعد غياب دام 30 عامًا، وتحدث عن مدى أهمية هذا اللقب بالنسبة له، وقال في تصريحات لشبكة "Optus Sport": "موكب الاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي كان تجربة لا تُنسى، ولذلك فإنني مصمم على الفوز باللقب هذا الموسم فقط من أجل تكرار تلك اللحظات الرائعة، لأنني أدرك جيدًا كيف يعني الفوز بالدوري بالنسبة لنا جميعًا".

وأضاف النجم المصري: "أريد أن أحقق هذا الإنجاز مع المدينة والجماهير، وأعيش نفس لحظة الاحتفال والمشاركة في نفس الموكب".

وتابع صلاح: "الدافع الأكبر بالنسبة لي هو الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، وليس حتى دوري أبطال أوروبا، على الرغم من أنني اخترت دائمًا دوري الأبطال طوال السنوات السبع الماضية، وهذه هي السنة الأولى التي أقول فيها إن الدوري الإنجليزي هو هدفي الرئيسي".

ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي أرسنال فولهام

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