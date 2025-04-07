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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

‏‎مران بدني لـ سيدات طائرة الأهلي بنيجيريا قبل مواجهة مايو الكاميروني

سيدات طائرة الأهلي
سيدات طائرة الأهلي
عبدالحكيم أبو علم

يخوض الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي مرانًا بدنيًا داخل صالة الجيم مساء اليوم، في إطار استعداداته لمواجهة مايو الكاميروني بدور 16 ببطولة إفريقيا للأندية.
ووضع إبراهيم فخر الدين المدير الفني برنامجا خاصا للفريق للتخلص من الإرهاق قبل مواجهة مايو الكاميروني في دور الـ16، ويشتمل البرنامج على بعض تمارين الإطالة البدنية، تجنبا للإصابات.
ويلتقي سيدات طائرة الأهلي مع نظيره مايو الكاميروني غدًا ضمن منافسات دور ال16 من بطولة إفريقيا للأندية والتي تقام بنيجيريا.
وجاءت قائمة «سيدات طائرة الأهلي» كالتالي:‏ آية الشامي- ندى وليد- تاتيانا بوكان- مريم ثابت- ميار خليفة- مريم ثروت- سارة أمين- ريماز أشرف- مي غزال- ندى حمدي- آية خالد- دانا شوقي- فرح الحناوي- نهال جمال

سيدات طائرة الأهلي النادي الأهلي فريق سيدات الاهلي بطولة افريقيا نيجيريا

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