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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حارس مرمي الأهلي: نتابع الهلال منذ فترة .. وهدفنا الفوز بدوري الأبطال

محمد الشناوي
محمد الشناوي
سارة عبد الله

تحدث محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة الهلال السوداني غدًا، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي: “هذه النسخة مهمة للغاية، ويجب التركيز في كل خطوة للوصول إلى النهائي، الهلال قدم مستوى جيد في دور المجموعات، ونحن نتابعهم منذ فترة”.

وتابع: “لديهم فريق قوي هذا الموسم ويعتادون على اللعب في موريتانيا وعلى أرضية الملعب هناك، وفي مباراة الذهاب لعب الهلال بشكل جيد، لكننا فزنا، وفي الإياب نحن جاهزون ومركزين لتحقيق الفوز”.  

وأضاف: “نحن في النادي الأهلي نمتلك الخبرات الكافية لتخطي هذه المباراة، نلعب دائمًا للفوز، ونسعى جاهدين للعودة من موريتانيا بانتصار”.  

واختتم: “الفريق يسعى للتتويج باللقب للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، معتمدًا على طموح اللاعبين وشغفهم المستمر بالفوز”.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسه الهلال السوداني على ملعب شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني 

وتقام مباراة النادي الأهلي ضد الهلال السوداني غدا الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت موريتانيا التاسعة بتوقيت القاهرة على ملعب شيخا ولد بيديا استعدادا لمواجهة الهلال السوداني في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا .

ومن المنتظر أن يشهد المران حضور وسائل الإعلام لمدة ربع ساعة وفقا للقواعد المنظمة التي أقرها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم .

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