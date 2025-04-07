اجتماع موسع لـ هانى أبو ريدة مع ممثلى الأندية

كشف الناقد الرياضي فتحي سند، عن اجتماع برئاسة هاني أبو ريدة مع ممثلى الاندية فى اجتماع موسع قريباً.

وكتب فتحي سند ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"شكل مسابقات القسمين ..الاول والثاني امام اجتماع هانى ابو ريدة مع ممثلى الاندية فى اجتماع موسع ..قريبا ".

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة ، عن بدء إجراءات حصول الأندية على التراخيص وفقًا للمعايير المعتمدة.

وعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري اجتماعه الدوري اليوم الإثنين الموافق 7 أبريل، وناقش خلاله عددًا من الملفات المهمة.

ووافق المجلس على بدء إجراءات حصول الأندية على التراخيص وفقًا للمعايير المعتمدة، على أن يكون الجدول الزمني كالتالي:

• تقديم الملفات: من 15 مايو حتى 10 يونيو المقبلين.

• صدور قرارات لجنة التراخيص: 19 يونيو.

• فترة الطعون: من 20 حتى 25 يونيو

• البت فى الاستئناف المقدم من الأندية 26 يونيو 2025

• ⁠اعلان القرار النهائي: 29 يونيو 2025.

• تكليف المدير التنفيذي بمخاطبة الأندية لحثها على الاستعداد والتقدم بطلبات الحصول على التراخيص.

وفي سياق اخر أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة ، عن مواعيد فترات القيد للموسم المقبل «2025 - 2026» .