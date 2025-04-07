اجتماع موسع لـ هانى أبو ريدة مع ممثلى الأندية

كشف الناقد الرياضي فتحي سند، عن اجتماع برئاسة هاني أبو ريدة مع ممثلى الاندية فى اجتماع موسع قريباً.
وكتب فتحي سند ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"شكل مسابقات القسمين ..الاول والثاني امام اجتماع هانى ابو ريدة مع ممثلى الاندية فى اجتماع موسع ..قريبا ".
كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة ، عن بدء إجراءات حصول الأندية على التراخيص وفقًا للمعايير المعتمدة.
وعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري اجتماعه الدوري اليوم الإثنين الموافق 7 أبريل، وناقش خلاله عددًا من الملفات المهمة.
ووافق المجلس على بدء إجراءات حصول الأندية على التراخيص وفقًا للمعايير المعتمدة، على أن يكون الجدول الزمني كالتالي:
• تقديم الملفات: من 15 مايو حتى 10 يونيو المقبلين.
• صدور قرارات لجنة التراخيص: 19 يونيو.
• فترة الطعون: من 20 حتى 25 يونيو
• البت فى الاستئناف المقدم من الأندية 26 يونيو 2025
• اعلان القرار النهائي: 29 يونيو 2025.
• تكليف المدير التنفيذي بمخاطبة الأندية لحثها على الاستعداد والتقدم بطلبات الحصول على التراخيص.
وفي سياق اخر أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة ، عن مواعيد فترات القيد للموسم المقبل «2025 - 2026» .