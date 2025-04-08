بالأحمر.. بشرى تظهر بإطلالة جديدة عبر إنستجرام

شاركت الفنانة بشرى، صورة جديدة لها مع جمهورها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت بشرى مرتدية بلوزة ستان باللون الأحمر وبنطلون أسود، ونسقت مع إطلالتها حلق فقط ولم تبالغ فى ارتداء الاكسسوارات.

ومن الناحية الجمالية اختارت بشرى وضع ألوان ترابية مع تحديد العيون لإبرازها، وتركت خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

أحدث أعمال الفنانة بشرى

وشاركت بشرى في بطولة مسلسل "سيد الناس"، مع نجوم عدة على رأسهم إلهام شاهين، عمرو سعد، أحمد زاهر، خالد الصاوي، أحمد رزق، إنجي المقدم، بشرى، ريم مصطفى، منة فضالي، أحمد فهيم، سلوى عثمان ، ملك أحمد زاهر، طارق النهري، رنا رئيس، وتأليف ورشة قلم، وإخراج محمد سامي، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعي حول إحدى العائلات الكبرى، حيث تحدث مفاجأة لبطل العمل تقلب الأحداث رأسا على عقب.