إدارة الخدمات الطبية توقع بروتوكول تعاون مع الصحة في الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية

وقع اللواء طبيب محمـد سعد حجازى مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع الأستاذ الدكتور محمـد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان.

ويهدف البروتوكول الذي حضره عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولى وزارة الصحة والسكان، إلى انضمام إدارة الخدمات الطبية ومعامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم لمنظومة العمل بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

يأتى ذلك تأكيداً على التعاون المثمر والبناء بين القوات المسلحة ووزارة الصحة والسكان لمواكبة أحدث ما وصلت إليه المعايير الطبية العالمية بما يسهم فى خدمة المنظومة الصحية فى مصر.



كما يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة الطبية والاشتراك فى تفعيل مبادرات رئيس الجمهورية لتعزيز الصحة العامة للمواطنين فى مختلف التخصصات الطبية داخل مصر.