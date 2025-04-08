نقيب معلمي فلسطين: لن نسمح للاحتلال الإسرائيلي بطمس هويتنا

كشف سائد إرزيقات نقيب معلمي فلسطين، أن الشعب الفلسطيني ومنهم المعلمين، يدركون جيدا أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول طمس الهوية الفلسطينية، وهو ما لن نسمح به.

جاء ذلك خلال كلمة له بالمؤتمر الدولي السابع الذي عقد صباح اليوم بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر تحت عنوان: "التعليم في مناطق الصراع - التحديات والحلول"، والذي نظمته المنظمة الدولية للتربية Education International التي تضم فى عضويتها 180 دولة، واستضافته نقابة المعلمين المصرية.

حضر فعاليات المؤتمر، خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، ود. أيمن بهاء الدين نائبا عن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وماغوينا مالويكي رئيس منظمة الدولية للتربية Education International، وعدد كبير من الوفود الدولية.

وأضاف نقيب معلمي فلسطين: نعمل على تقديم الدعم المادى والمعنوي لـ 4000 معلم فلسطيني، بجانب الاهتمام بتنمية مهاراتهم ومعالجة الآثار النفسية للطلاب نتيجه حرب الإبادة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح إرزيقات، أن نقابة المعلمين الفلسطينيين، تتواصل بشكل مستمر مع المعلمين إلكترونيا لتقديم الدعم الكامل لهم.