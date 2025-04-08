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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بفارق يزيد عن 32 مليون يورو.. القيمة التسويقية للأهلي والهلال السوداني

الاهلي
الاهلي
ياسمين تيسير

يواجه فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي نظيره الهلال السوداني في اطار منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً اليوم على ملعب شيخا ولد بيديا في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت لصالح الأهلي بهدف دون رد، أحرزه محمد هاني في الدقيقة 11

ويترقب عشاق القارة السمراء هذا اللقاء المرتقب، حيث سيواجه الفائز من هذه المباراة المتأهل من مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي، والتي انتهى ذهابها بفوز صن داونز بهدف نظيف.

 القيمة التسويقية للفريقين 

 يتفوق النادي الأهلي في القيمة التسويقية بفارق كبير على الهلال السوداني، إذ تبلغ قيمة لاعبي الأهلي نحو 33.90 مليون يورو، مقابل 1.58 مليون يورو للهلال، أي بفارق يزيد عن 32 مليون يورو


 

وتُذاع المباراة حصرياً عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس”

الاهلي الهلال السوداني دوري ابطال افريقيا

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