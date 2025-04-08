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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأعلى للآثار: منطقة الأهرامات استقبلت اليوم 12 ألف زائر

الأهرامات
الأهرامات
عادل نصار

أكد الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن اليوم بدء التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة، مضيفا أن الوزارة كانت حريصة على متابعة التشغيل أولا بأول للعمل على تلافي أي سلبيات أو معوقات قد تطرأ.

وأضاف الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن عملية التشغيل التجريبي تشهد انتظاما ملموسا في اليوم الأول من بدء التطبيق، متابعا أن المنطقة استقبلت 12 ألف زائر من المدخل الجديد للمنطقة الموجودة على طريق القاهرة.
وتابع الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن تم تشغيل المنظومة الجديدة للنقل بالمنطقة على سبع محطات مخصصة المسارات الزيارة المقررة لمختلف الأماكن داخل المنطقة.
وأشار الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن منطقة الأهرامات كانت تستقبل من قبل 5 إلى 6 آلاف زائر في اليوم الواحد ولكن اليوم استقبلت 12 ألف زائر.
 

الأعلى للآثار أهرامات الجيزة أهرامات

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