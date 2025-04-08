أبو اليزيد سلامة: مسابقة الأزهر للقرآن الأكبر من نوعها في العالم

أكد الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير شئون القرآن الكريم بالمعاهد الأزهرية، أن مسابقة الأزهر للقرآن الكريم تُعد الأكبر على مستوى العالم من حيث عدد المشاركين، حيث بلغ عدد المتسابقين في الدورة الحالية أكثر من 156,000 طالب وطالبة من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وقال الدكتور أبو اليزيد سلامة، خلال تصريح اليوم الثلاثاء: "المسابقة ليست فقط الأكبر في عدد المشاركين، بل أيضًا في شفافيتها وتنظيمها، حيث يتم تصحيحها باستخدام التحكيم الإلكتروني لضمان النزاهة والعدالة، كما يتم تقسيم المسابقة إلى ثلاث مراحل، تبدأ من الامتحانات المحلية في كل محافظة، ثم المرحلة الثانية التي يتنافس فيها الطلاب الذين حصلوا على درجات عالية، وأخيرًا المرحلة النهائية التي يُصعد فيها الحاصلون على 90 درجة وأكثر".

وأضاف: "ما يميز المسابقة هذا العام هو أن من يتأهلون لها يتم امتحانهم على يد لجان محكمة من خارج محافظاتهم، كما يتم تحديد درجات الطلاب بناءً على آلية إلكترونية لضمان الدقة التامة".

وأكد أن فوز الطلاب في هذه المسابقة يمثل فخرًا لمصر ولأبنائها، قائلاً: "مصر هي بلد القرآن الكريم، ونحن نشهد في هذه المسابقة مستويات استثنائية من الحفظ، حيث لا يوجد خطأ واحد بين العشرة الأوائل، والفرق بينهم ليس سوى جزء من الدرجة".

كما أشار الدكتور أبو اليزيد إلى أن المسابقة تحظى باهتمام بالغ من قيادات الأزهر الشريف، مبرزًا دعم فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، لمسابقات القرآن الكريم، وكذلك حرص ودعم الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.