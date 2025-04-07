كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر تفعل نظام البصمة للحضور والانصراف.. صور

فعلت كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بجامعة الأزهر بطنطا، نظام البصمة الالكترونية، تنفيذا لسياسة جامعة الأزهر للتوجه للتحول الرقمي.

وأعلنت كلية القرآن الكريم، في بيان، أن نظام البصمة الإلكترونية للحضور والانصراف لإدارة بيانات أكثر من 5000 طالب وتجميع بياناتهم من خلال برنامج ملحق بأجهزة التعرف على بصمة العين وبصمة الاصابع.

وأهابت الكلية، بأبنائها الطلاب ضرورة التوجه لمكتب شؤون الطلاب بالكلية لتسجيل البصمة، علماً بأن الطلاب الغائبين سيتم منعهم من حضور امتحانات الفصل الدراسي الثاني مالم يحققوا النسبة المطلوبة؛ بناءً على قرار مجلس جامعة الأزهر.

يذكر أن الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر أجرى جولة خارجية لزيارة كليات فرع طنطا؛ للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، وكان في استقباله الدكتور رمضان عبد الله الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري.

واستهل رئيس الجامعة زيارته بتفقد كلية القرآن الكريم، وحث رئيس الجامعة الطلاب على الجد والاجتهاد في طلب العلم، كما حثهم على الاشتراك في مختلف الأنشطة الطلابية التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، ومنها: مسابقة القرآن الكريم الكبرى، ومسابقة القراءة الحرة وغيرهما من المسابقات الممتعة والمفيدة، لافتًا إلى أن الجامعة رصدت جوائز مالية قيمة للطلاب الأوائل الفائزين في تلك المسابقات، كما تابع فضيلته انضباط محاضرات الدراسات العليا.

كما اطمأن رئيس الجامعة على حضور وانصراف الطلاب إلكترونيًّا من خلال جهاز البصمة، وتابع أعمال التعلية والبناء داخل الكلية في الطابقين الرابع والخامس.





