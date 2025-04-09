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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نظر أولى جلسات محاكمة 7 متهمين في واقعة «فتاة ترسا».. اليوم

فتاة ترسا
فتاة ترسا
مصطفي رجب

تنطر محكمة الجنح المختصة بالجيزة، اليوم الأربعاء جلسة محاكمة 7 متهمين في واقعة التعدي بالضرب على "فتاة ترسا"، وذلك بعد إحالة القضية من دائرة أخرى لعدم الاختصاص.

تفاصيل القضية 
 

وأحالت نيابة العمرانية الجزئية بالجيزة 7 متهمين إلى محكمة الجنح، بتهمة التعدي على "فتاة ووالدها" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فتاة ترسا". وجهت النيابة العامة للمتهمين الـ 7، منهم 5 محبوسين و2 هاربين، تهم البلطجة، فرض السيطرة، ترهيب المواطنين، حيازة سلاح، والتعدي بالضرب.
 

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على "فتاة ترسا" ووالدها في منطقة الطالبية بالجيزة.
 

وتبين أن الحادث وقع بعد أن اعتقد الطرف الثاني أن أحد أبناء المبلغ قام برشق الطالبة بكيس مياه في المدرسة، مما أدى إلى نشوب مشاجرة بين الطرفين.بعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

محكمة الجنح المختصة بالجيزة محاكمة 7 متهمين فتاة ترسا

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