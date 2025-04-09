افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية المرأة المصرية بكفر الشيخ| صور

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ فعاليات اليوم الأول للبرنامج التدريبي “تنمية الأسرة المصرية”، مستهدفًا 20 سيدة، ويستمر على مدار ثلاثة أيام.

يأتي هذا في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وبرعاية المستشارة آمال عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، ونائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

توعية الأمهات الشابات

يهدف البرنامج التدريبي إلى توعية الأمهات الشابات والمقبلات على الأمومة بأسس التربية الصحيحة ورفض العادات السلبية والسيئة عند الأطفال، وبث القيم والمبادئ الأساسية.

يتضمن البرنامج التدريبي محاور عدة، من بينها تعريف القيم والمبادئ ودورها في بناء شخصية الطفل، واستراتيجيات التربية الإيجابية، والتواصل الفعال مع الأطفال، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع المشكلات السلوكية بطرق بناءة، علاوة على أنشطة تفاعلية وورش عمل لتعزيز الفهم والتطبيق العملي للمحتوى المقدم.

وافتتحت الدكتورة أماني شاكر بافتتاح البرنامج متناولة نبذة عن المجلس القومي للمرأة ودور وخطط عمل فرع المجلس بكفر الشيخ، وتناولت د. هايدي حسام التواصل الفعال بين أفراد الأسرة واختتمت اليوم التدريبي د. ماجدة عمر بموضوع إدارة الوقت وتنظيم الحياة الأسرية.

يُذكر أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من البرامج والأنشطة التي ينفذها المجلس القومي للمرأة بهدف تمكين المرأة المصرية في مختلف المجالات، وتعزيز دورها المحوري في بناء المجتمع.