عملية الخرطوم.. ما دار في الجلسة الرئيسية من الاجتماع الوزاري الثاني؟

قالت فرح الخولي، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن فعاليات الجلسة الرئيسية من الاجتماع الوزاري الثاني لعملية الخرطوم، والتي جاءت برئاسة مصرية وهي الثانية لمصر منذ تدشين عملية الخرطوم في عام 2014 والرئاسة الأولى كانت في أبريل 2024، وجاءت الكلمة الافتتاحية لوزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي والتي جاءت بتحديد عدة موضوعات كانت مطروحة على طاولة الاجتماعات.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن دور الدولة المصرية فيما يخص ملف الهجرة غير الشرعية ودور مصر المحوري، فيما يخص ملف الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر وكذلك جهود مصر تجاه هذا الملف وقانون الهجرة الجديد والذي بدوره حد من الهجرة غير الشرعية وجعلها هجرة نظامية بالتنسيق بين مصر والدول الأوروبية.

وتابعت أنه كان لهذا القانون تأثير بالفعل وذكر الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية أنه لم يخرج أي قارب من الحدود البحرية والسواحل المصرية منذ سبتمبر 2016 محملة بمهاجرين غير شرعيين متجهين إلى الجانب الآخر من البحر المتوسط لدول أوروبا والاتحاد الأوروبي.