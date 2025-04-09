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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بطريق الخطأ.. مقتل سيدة على يد ابنها بطلق ناري في أسوان

اسعاف - ارشيفية
اسعاف - ارشيفية
محمد عبد الفتاح

لقيت سيدة مصرعها نتيجة تعرضها للإصابة بطلق نارى صدر بطريق الخطأ على يد ابنها بقرية المحاميد بمركز إدفو شمال أسوان ، أثناء وقوع مشاجرة بين شخصين من الجيران ، وتم نقل جثمان المتوفاة إلى مشرحة إدفو ، تحت تصرف النيابة العامة.

وترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت الأجهزة المعنية بمركز إدفو شمال أسوان إخطاراً يفيد بوقوع مشاجرة بين شخصين “جيران” ما أدى إلى تصاعدها بينهم وأطلق أحدهما عياراً نارياً ليصيب والدته لتلفظ أنفاسها الأخيرة مباشرة ، وانتقلت الجهات المختصة إلى مكان الواقعة لمعاينتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والقبض على المتهم.

مشاجرة

بينما لقى شخص مصرعه ، فيما أصيب 3 آخرون نتيجة وقوع حادث انقلاب درجة بخارية بطريق أسوان / القاهرة الزراعي في نطاق مركز إدفو شمال أسوان، وتم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب درجة بخارية، بطريق أسوان/ القاهرة ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى النيل التخصصى ، فيما تم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة إدفو العمومية وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

فيما لقى شخص مصرعه نتيجة وقوع مشاجرة بأسوان ، وطعن المجنى عليه بآلة حادة (سكين) ما أدى إلى لفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال، وتم إيداع جثمانه بالمشرحة تحت تصرف النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسوان إخطاراً يفيد بمصرع شخص نتيجة وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص ، وتم تحرير محضر بالواقعة .

تعرض 3 أشخاص للإصابة بطلقات نارية نتيجة وقوع مشاجرة بين عدد من العائلات بقرية مخيمر بمركز كوم أمبو شمال أسوان ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية لهم.

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