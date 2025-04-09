آية عبد الله تطرح أحدث أغانيها واو.. فيديو

طرحت المطربة آية عبدالله أحدث أغانيها "واو"، على طريقة الفيديو كليب على اليوتيوب، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية.



أغنية "واو" من كلمات خالد فيرناس ، والحان، كريم فتحي، وتوزيع إسلام الحسن، مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله،و إنتاج شركة لايف ستايل ستديوز ، إخراج جميل جميل المغازي.



يذكر أن احدث اعمال المطربة آية عبدالله اغنية أرض الخير ،سمعني كمان، واغنية عم المغرور والتي طرحتها عبر قناتها على اليوتيوب، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية.



و يقول مطلع الأغنية ( واو)

شافت عيني كتير شرقي و غربي و هندي علي قلبي ساقوا الدلال كنت بكمل و امشي اول ما قابلته أنا غيرلي نظامي وقتي و حلفت اعيش معاه لا لا لا لا كله إلا ده

واو واو اهو ده الكلام بدأ الغرام و الشوق ماليني احساسي فوق الخيال أنا قلبي مال باين في عيني.