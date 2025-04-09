سرايا القدس تسيطر على طائرتين إسرائيليتين من طراز إيفو ماكس في غزة

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم، عن تمكنها من السيطرة على طائرتين إسرائيليتين من طراز "إيفو ماكس" أثناء تنفيذهما مهمات استخبارية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأكدت السرايا في بيان لها أن الطائرتين كانتا تقومان برصد وتحليل الأوضاع في المنطقة، وأن قواتها نجحت في تحييدهما بعد اكتشاف تحركاتهما.

وأضاف البيان أن عملية السيطرة تأتي في إطار تصدي المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي ومنع تهديداته المستمرة ضد القطاع.

وأشارت سرايا القدس إلى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار استراتيجية المقاومة لتعزيز قدراتها الدفاعية واستخدام تقنيات حديثة في مواجهة الطائرات المسيرة التابعة للعدو.

وأعلنت مصادر طبية، ارتقاء 45 شهيدا في غارات للاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 35 بحي الشجاعية.

وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني في غزة اليوم الأربعاء، مقتل 29 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 50 آخرين، بينهم حالات حرجة في غارة جوية استهدفت مربعا سكنيا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إن "عددا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض، ونحن نحاول انتشالهم، ولكن بسبب الدمار الكبير وقلة الإمكانيات نواجه صعوبة في ذلك، كما قتل فلسطيني جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين.

وذكر أيضا الدفاع المدني أن قصفا إسرائيليا استهدف منزلا في مدينة النصيرات، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 3 بجروح.

وفي جنوب القطاع، استهدفت غارة جوية خيمة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس، ما أسفر عن مقتل رجل مسن وامرأة، في وقت لا تزال فيه آلاف العائلات تعيش في خيام مكتظة نتيجة النزوح المتكرر منذ بدء العمليات العسكرية.