طالب يطلق الخرطوش ويصيب صديقيه في ساقلتة بسوهاج

شهد مركز ساقلتة شرقي محافظة سوهاج، واقعة مؤسفة، إذ أصيب طالبان يبلغان من العمر 17 عامًا، برش خرطوش أثناء تواجدهما بأرض زراعية بصحبة صديقهما؛ إثر عبث الأخير بسلاح ناري خرجت منه طلقة بطريق الخطأ.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساقلته، يفيد بوصول الطالبين: "أحمد و.م.ا.غ"، مصابًا برش خرطوش بالظهر.

و"عبد الله م.ا.م"، مصابًا برش خرطوش بالصدر من الناحية اليسرى وكف اليد اليسرى، إلى مستشفى ساقلته المركزي، وتم تحويلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة نظرًا لخطورة حالتهما.

وبالانتقال والفحص، وبسؤال كلًا من والد المصاب الأول، 49 عامًا، عامل، وعم المصاب الثاني "مصطفى ا.م.ا"، 37 عامًا، عامل، أفادا بأن المصابين كانا بصحبة صديقهما المدعو "عبد الله م.ع.م"، 17 عامًا، طالب، أثناء تواجدهم بقطعة أرض زراعية بدائرة المركز، وأن الأخير كان يعبث بسلاح ناري من نوع "خرطوش" خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ، ما تسبب في إصابة صديقيه، مؤكدين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة دون قصد، خلال عبثه بالسلاح، وتم تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.