حي شمال الغردقة ينفذ إزالة فورية لمخالفة بناء بدون ترخيص بشارع المصالح

نفذت رئاسة حي شمال الغردقة، بقيادة اللواء محمد سليم، حملة ميدانية لإزالة مخالفة بناء بدون ترخيص بمنطقة شارع المصالح أمام شركة الكهرباء.

يأتي ذلك في استجابة حاسمة لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة التصدي الحازم لكافة أشكال التعدي ومخالفات البناء على أراضي الدولة.

إزالة فورية لروف مخالف



وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة فورية لدور مخالف (روف) بأحد العقارات، في إطار تطبيق القانون على المخالفين وردع التجاوزات التي تهدد استقرار المشهد العمراني.

وأكد اللواء محمد سليم، رئيس الحي، أن فرق العمل الميدانية تواصل رصد المخالفات على مدار الساعة، وأنه لا تهاون مع أي محاولة للبناء العشوائي.

التعامل الحاسم مع المخالفات



شدد رئيس حي شمال على أن التعامل مع المخالفات يتم بمنتهى الحسم والسرعة، وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة، وذلك حفاظًا على هيبة الدولة وتحقيقًا للانضباط العمراني وضمان الحقوق العامة والخاصة.

دعوة المواطنين للالتزام والتعاون



وفي السياق ذاته، أهاب حي شمال بجميع المواطنين ضرورة الالتزام الصارم بقوانين البناء والتخطيط العمراني، وتفادي الشروع في أي أعمال إنشائية دون الحصول على التراخيص اللازمة.

كما أكد استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة بشكل دوري لرصد أية مخالفات وإزالتها من مهدها قبل أن تتفاقم.

إجراءات قانونية فورية ضد المخالفين



واختتم اللواء محمد سليم تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة جادة في تطبيق القانون دون استثناءات، وأن الإجراءات القانونية تُتخذ على الفور ضد كل من يخالف، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وحقوق الدولة والمواطنين.