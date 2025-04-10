وزارة الصحة في غزة: 1522 شهيدا و3834 مصابا منذ استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن وزارة الصحة في غزة، بسقوط 1522 شهيدا و3834 مصابا منذ استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وقال وزير الخارجية بدر عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المجري، أنه يتم العمل من أجل ترفيع العلاقات مع المجر،و نعمل من أجل مضاعفة الرحلات مع المجر.



وأضاف وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن مصر تقوم بجهود حثيثة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ونطالب بالعودة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.



وتابع: رفض مصري قاطع القبول بالتهجير تحت أي مسمى، ونرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم ونطالب بضرورة حل الدولتين.

