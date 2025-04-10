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قرار وزاري بتعيين الدكتور عبدالعزيز الشريف رئيسًا لجهاز التمثيل التجاري المصري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قرار وزاري بتعيين الدكتور عبدالعزيز الشريف رئيسًا لجهاز التمثيل التجاري المصري

الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف
الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف
ولاء عبد الكريم

أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا بتكليف الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف برئاسة جهاز التمثيل التجاري ومجلس شؤون السلك التجاري اعتبارًا من الأول من مايو 2025، خلفًا للوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله الذي سيتولى مهام عمله كوزير مفوض للشؤون الاقتصادية والتجارية بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وأكد الوزير الخطيب حرصه على الحفاظ على الأداء المتميز لجهاز التمثيل التجاري، وذلك للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للدولة. كما أشار إلى أهمية جهاز التمثيل التجاري المصري كذراع اقتصادي للدبلوماسية المصرية، في تحقيق المستهدفات الوطنية ذات الصلة بتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الإنتاجية المختلفة.

جدير بالذكر أن الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف قد تدرج في جهاز التمثيل التجاري بدءًا من ملحق تجاري وصولًا إلى وزير مفوض تجاري. كما سبق له العمل في مكاتب التمثيل التجاري في روما، وقيادة مكاتب التمثيل في ميلانو وبرشلونة ووارسو وبرلين. فضلًا عن توليه منصب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات المصرية في عام 2019.

حصل الدكتور عبد العزيز الشريف على درجة الدكتوراة في إدارة الأعمال من جامعة برشلونة، بالإضافة إلى الماجستير في الإدارة الدولية من كلية EAE للأعمال الإسبانية. كما حصل على عدد من الشهادات والدورات في مجالات التجارة الدولية، والسياسات المالية، والتسويق الدولي.

الاستثمار التجارة الخارجية التمثيل التجاري الوزير المفوض التجاري

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