بعد وقائع النصب.. ضبط القائمين على 16 شركة إلحاق عمالة بالخارج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على 16 شركة لالحاق العمالة بالخارج بعد وقائع النصب على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة كفر الشيخ بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى .

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط القائمين على إدارة 16 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" ، وبحوزتهم (عدد من جوازات السفر للمواطنين وصور ضوئية لها – عدد من طلبات التوظيف - عدد من عقود الإتفاق للعمل بالخارج - تأشيرة للعمل بإحدى الدول - عدد من الإعلانات الدعائية الخاصة بالشركة - دفترى إيصالات إستلام نقديه - أكلاشيهات خاصة بالشركات - مبالغ مالية " عملات محلية وأجنبية" - أجهزة حاسب آلى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.