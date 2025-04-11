أفضل طرق استخدام الريتينول في الصيف

تعتمد الكثير من الفتيات علي استخدام واقي الشمس إلى استخدام الريتينول ليلاً وإدخاله إلى البشرة بكميات صغيرة، تعرفي على أفضل الطرق لاستخدام الريتينول في الصيف.

الريتينول، أحد أشكال فيتامين أ، مُكوّن أساسي يُضاف إلى منتجات العناية بالبشرة، وله تأثيرات مُضادة للشيخوخة.

كما يُمكن أن يُساعد في تقليل حب الشباب والخطوط الدقيقة والتجاعيد. في الصيف، قد تُصاب البشرة بالالتهاب بسبب العرق والرطوبة. لذلك، من الضروري الاهتمام بالعناية بالبشرة في الصيف، بما في ذلك الطريقة الصحيحة لاستخدام الريتينول.

وأشار طبية الجلدية الهندية جلوهمة الي ان الريتينول يمكن أن يزيد من حساسية الجلد عن طريق التسبب في الاحمرار والجفاف والتقشير في بعض الأحيان (مثل عند البدء في استخدامه للتو، أو وضعه على وجه رطب، أو التهاب موجود مسبقًا على الجلد، أو فصل الشتاء)، لذا يجب على المرء أن يكون حذرًا للغاية".

في فصل الصيف، قد يُسبب استخدام الريتينول التهابًا سابقًا، لذا، من الضروري وضع الريتينول على البشرة بكميات صغيرة ومراقبة تفاعلها معه.

كما نصح طبيب الجلدية باستخدام الريتينول ليلًا بدلًا من النهار لتجنب التعرض للضوء.