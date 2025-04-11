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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حسن الختام.. وفاة مؤذن أثناء صلاة العشاء بمطروح

وفاة مؤذن أثناء صلاة العشاء
وفاة مؤذن أثناء صلاة العشاء
سارة عبد الله

توفي حميدة صالح مؤذن في مسجد بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح أثناء صلاة العشاء.

ونعته مديرية أوقاف محافظة مطروح عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وكتبت: “يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية"، تنعى مديرية أوقاف مطروح بقيادة فضيلة الشيخ حسن محمد عبد البصير عرفة، وكيل الوزارة فقيد شبابها بإدارة أوقاف الضبعة حميدة صالح قاسم فهيد، مؤذن مسجد الأنوار المحمدية بإدارة أوقاف الضبعة، الذي وافته المنية حال قيامه لصلاة العشاء للفقيد الرحمة والمغفرة ولأهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

صلاة الجنازة 

وأعلن وكيل وزارة الأوقاف بمطروح أنه سيتم أداء صلاة الجنازة على المتوفي عقب صلاة الجمعة من المسجد، ودفنه في مقابر مدينة الضبعة، رحمه الله عليه ورزقه الصحبة الصالحة.

محافظة مطروح صلاة الجنازة وزارة الأوقاف بمطروح

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