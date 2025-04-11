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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيدات طائرة الزمالك يتأهل لنهائي بطولة إفريقيا

سيدات طائرة الزمالك
سيدات طائرة الزمالك
حسام الحارتي

تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، إلى نهائي بطولة أفريقيا، والتي تستضيفها نيجيريا في الفترة من 1 إلى 14 أبريل الجاري، بعد الفوز على نظيره الأنابيب الكيني بنتيجة 3/2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة. 

وجاءت نتيجة الأشواط:- 25/23 لصالح الزمالك 28/26 لصالح الأنابيب 25/19 لصالح الزمالك 28/26 لصالح الأنابيب 15/12 لصالح الزمالك.

من المنتظر، أن يواجه الزمالك الفائز من مباراة الأهلي وقرطاج التوانسي في نهائي البطولة الأفريقية. 

وتتولى نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مهمة رئاسة بعثة الفريق في نيجيريا. ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديراً فنياً، وأشرف عبدالعال مدرباً مساعداً، إكرامي هيكل مدرباً، وبلال وتوت مخططاً للأحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللاً للأداء، وسمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديراً إدارياً".

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