الزراعة تتابع أخر الاستعدادات لانطلاق معرض زهور الربيع| صور

قام د. علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة مساء اليوم يرافقه د. أحمد حسن معاون الوزير والمشرف على الادارة العامة للمتاحف والمعارض والمهندس احمد منصور مدير عام المتحف الزراعي بتفقد معرض زهور الربيع للاطمئنان على جاهزية المعرض والترتيبات النهائية للافتتاح ، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال "عزوز" إن العارضين من منتجى نباتات الزينة والزهور والبساتين والأشجار والصبارات ومستلزمات الإنتاج والحدائق يواصلون فرش منتجاتهم وتجهيز الأجنحة الخاصة بهم.



وأشار إلى أن المعرض في دورته الحالية ال 92 سوف يشهد زخما كبيرا ومشاركة واسعة من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وكذلك اشتراك منظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة الفاو في تنظيم المعرض لأول مرة