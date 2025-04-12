خالص التعازي.. أمير هشام ينعى لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا

نعى الإعلامي أمير هشام، إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق بعد وفاته إثر تدهور حالته الصحية عن عمر يناهز 28 عاما.

وكتب أمير هشام عبر حسابه على فيسبوك: "خالص التعازي لأسرة اللاعب إبراهيم شيكا، وتتمنى للفقيد الرحمة والمغفرة ولعائلته الصبر والسلوان".

وأعلنت شقيقة إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق خبر وفاة شقيقها عبر ستوري شاركتها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت شقيقتها: “إبراهيم شيكا في ذمة الله”. وقد كان اللاعب يعاني من مرض السرطان في مرحلة متأخرة.

سبب وفاة إبراهيم شيكا

عانى إبراهيم شيكا منذ فترة طويلة من مرض السرطان، ودخل منذ شهور في رحلة علاجية طويلة، وسط دعم جماهيري كبير من محبيه وزملائه في الوسط الرياضي والفني.

لكن المرض لم يمهله كثيرًا من الوقت ، حيث بدأ يعاني من أعراض سرطان القولون والمستقيم منذ عام تقريبا، وتدهورت حالته تدريجيًا، حتى أصبح غير قادر على تناول الطعام أو المشي، كما تساقط شعره بفعل جرعات العلاج الكيماوي الشديدة.