مستعجلين ليه على موتي.. إبراهيم شيكا ينفي شائعة وفاته

نفى إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق شائعة وفاته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب أبراهيم شيكا :أنا كويس يا جماعة كفاية اشاعات عليا تعبتوني نفسيا أنا عايش مستعجلين ليه علي موتي أنا كويس دعواتكم ربنا يشفيني ويعافيني في الأيام المفترجة دي .

وكان قد نشر إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق صورة تجمعه بوالدته على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمناسبة عيد الأم وكتب: "كل سنة وإنتي طيبه يا امي ربنا يديكي الصحة والعافية يارب ويخليكي ربنا عالم كان نفسي افضل ليا ويشفيني ويقدرني اني اسعدك يارب، بصحتي عشان افرحك بس ربنا كبير كل سنة وانتي معايا ربنا يخليكي لينا ويسعدك يارب ويديكي الصحة والعافية كل عيد ام وإنتي اطيب ام".



محمد رمضان يدعم إبراهيم شيكا



طالب الفنان محمد رمضان بالدعاء ودعم اللاعب أبراهيم شيكا لاعب نادى الزمالك المصاب بالسرطان.

وتواصل محمد رمضان خلال تقديم برنامج “ مدفع رمضان” مع إبراهيم شيكا قائلا:" مفتقدينك وعارفين هتقدر تعدى الأزمة دى على خير بإرادتك ودعم الست الجميلة زوجتك".



وتابع محمد رمضان:" لا يحمل الله نفسنا إلا وسعها تأكد انك هتقدر تتجاوز محنتك، شعب مصر كله معاك وهندعيلك فى صلاة التراويح وقيام الليل وان شاء الله ترجع تمتعنا وتمتع جمهورك".

وأعلن محمد رمضان دعم إبراهيم شيكا بملبغ مالى قائلا:" دا حاجة بسيطة من بلدك وعيلتك الكبيرة مصر لكن مش هنعلن عن المبلغ".