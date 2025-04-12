وفاة ابراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق

أعلنت شقيقة إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق خبر وفاة شقيقها عبر ستوري شاركتها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت شقيقتها: “إبراهيم شيكا في ذمة الله”. وقد كان اللاعب يعاني من مرض السرطان في مرحلة متأخرة.

وكان إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق قد نفى عدة مرات شائعة وفاته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب إبراهيم شيكا :أنا كويس يا جماعة كفاية اشاعات عليا تعبتوني نفسيا أنا عايش مستعجلين ليه علي موتي أنا كويس دعواتكم ربنا يشفيني ويعافيني في الأيام المفترجة دي .

وكان قد نشر إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق صورة تجمعه بوالدته على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمناسبة عيد الأم وكتب: "كل سنة وإنتي طيبه يا أمي ربنا يديكي الصحة والعافية يارب ويخليكي ربنا عالم كان نفسي أفضل ليكي ويشفيني ويقدرني إني أسعدك يارب، بصحتي عشان أفرحك بس ربنا كبير كل سنة وإنتي معايا ربنا يخليكي لينا ويسعدك يارب ويديكي الصحة والعافية كل عيد أم وإنتي أطيب أم".

محمد رمضان يدعم إبراهيم شيكا



طالب الفنان محمد رمضان بالدعاء ودعم اللاعب ابراهيم شيكا لاعب نادى الزمالك المصاب بالسرطان.

وتواصل محمد رمضان خلال تقديم برنامج “ مدفع رمضان” مع إبراهيم شيكا قائلا:" مفتقدينك وعارفين هتقدر تعدى الأزمة دى على خير بإرادتك ودعم الست الجميلة زوجتك".



وتابع محمد رمضان:" لا يحمل الله نفسنا إلا وسعها تأكد انك هتقدر تتجاوز محنتك، شعب مصر كله معاك وهندعيلك فى صلاة التراويح وقيام الليل وان شاء الله ترجع تمتعنا وتمتع جمهورك".

وأعلن محمد رمضان دعم إبراهيم شيكا بملبغ مالى قائلا:" دا حاجة بسيطة من بلدك وعيلتك الكبيرة مصر لكن مش هنعلن عن المبلغ".