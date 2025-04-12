أطباء فلسطين: جيش الاحتلال بات يسخر من عدم قدرتنا على وقف الحرب

طالب الدكتور شوقى صبيحة، نقيب أطباء فلسطين، المؤسسات النقابية ونقابات واتحادات الأطباء في جميع الدول الأعضاء باتحاد الأطباء العرب بحث حكوماتهم للضغط لوقف الحرب في قطاع غزة الذي أصبح يعاني من وضع إنساني سيئ للغاية لن يتجاوزه التاريخ.

كما حث المسؤول الفلسطيني خلال كلمته باجتماع المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب المنعقد بأحد فنادق القاهرة الشهيرة، الاتحاد بأن يلعب دورا فاعلا لإنقاذ الشعب الفلسطيني، قائلًا: الجنود الإسرائيليون تمادوا كثيرا، أصبحوا لا يرون أحدا، ونحن نلوم على كل الدول الإسلامية والعربية، لا بد "أن يكون لها دور لوقف الحرب على غزة، فرغم كل محاولاتهم لم يستطيعوا إلا إدخال القليل من المساعدات الإنسانية".

وأشار صبيحة، إلى أنه تم تدمير كل شيء داخل قطاع غزة وأصبح غير صالح للحياة، وهناك المئات من أبناء الشعب الفلسطيني الذين لا يزالوا تحت الأنقاض، لذا نرجوا أن تكون فلسطين ضمن أولويات عمل الاتحاد بما هو متيسر له.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى حالة العجز الدولي والعربي وعدم القدرة على وقف الحرب طوال هذه المدة، لافتا إلى أن المتحدث باسم جيش الاحتلال سخر من هذا العجز بسؤاله أين هم الزعماء العرب ولماذا لم يتمكنوا من وقف الحرب؟.