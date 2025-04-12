الريادة: زيارة رئيس إندونيسيا لمصر تعزز صور العمل المشترك بين البلدين

قال الدكتور سراج عليوة أمين تنظيم حزب الريادة، أن زيارة رئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو لمصر تفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

وأضاف أمين تنظيم حزب الريادة، أن العلاقات بين مصر وإندونيسيا تمتد لعقود طويلة، وقد شهدت تطورًا كبيرًا على كافة المستويات، حيث تجمع بين التاريخ المشترك والمصالح الاستراتيجية، وتُبنى على أسس من الاحترام المتبادل والتعاون المثمر.

وأشار الدكتور سراج عليوة أن هناك قضايا مشتركة بين مصر وإندونيسيا تفتح آفاقًا جديدة للمستقبل بما يخدم شعبي البلدين ويدعم قضايا المنطقة وعلى رأسها فلسطين.



وأوضح أمين تنظيم حزب الريادة، إن هذه الزيارة تعكس عمق التفاهم بين البلدين حول القضايا العربية والإسلامية، وخاصة القضية الفلسطينية التي تُمثل الضمير الجمعي للعالم الإسلامي.

ونوه عليوة أن العلاقات المصرية الإندونيسية باتت نموذجًا يحتذى به في دعم العدالة الدولية ونصرة القضايا الإنسانية، مشيدًا بما تبذله القيادة السياسية في مصر من جهود دبلوماسية وإنسانية تجاه الفلسطينيين.

واختتم أمين تنظيم حزب الريادة حديثه قائلًا: أن الزيارة تحمل رسائل عدة أهمها القضية الفلسطينية والتي تبذل مصر جهودًا كبيرة لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والمطالبة في المحافل الدولية بوقف العدوان الإسرائيلي المتغطرس من حرب الإبادة الجماعية في حق أبناء الشعب الفلسطيني.