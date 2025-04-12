أنا زوجة ثانية وزوجي شرط عليّ الإخفاء عشان الأولى.. داعية تكشف الحكم

أجابت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، على سؤال يقول (أنا زوجة ثانية وزوجي شرط عليّ إخفاء الزواج خوفا من زوجته الأولى.. ما حكم الشرع؟

وقالت دينا أبو الخير، في برنامج "وللنساء نصيب" على قناة "صدى البلد"، إن هناك نصيحة للزوج والزوجة يجب أن يلتزموا بها، وهي أن أي تصرف ينبغي أن يكون في العلن وكلما كان في الخفاء فالنتائج المترتبة عليه صعبة.

وأشارت دينا أبو الخير، إلى أن إخفاء الزواج بالرغم من توافر شروطه الأساسية لا يبطله، منوها أن إعلان الزوجة الأولى بالزواج الثاني ليس شرطا من شروط الزواج.

وأوضحت أن معرفة الزوجة الأولى بالزواج الثاني، يترتب عليه إعلان الغضب وبالتالي تبدأ في طلب طلاق الزوجة الثانية رغم أن هذا لا يجوز أو تطلب هي الطلاق لنفسها.

ونصحت الداعية الإسلامية، بعدم إقدام المرأة على الزواج الثاني من زوج متزوج من أخرى، لأن تبعاته عليها تكون عنيفة.