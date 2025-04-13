بعد تعادله مع بيراميدز.. نجم الأهلي السابق: كولر «بيخلّص» على أفشة

علّق شريف عبد المنعم، نجم النادي الأهلي السابق، على تعادل المارد الأحمر أمام بيراميدز بهدف لمثله، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الفاصلة للدوري الممتاز، والتي جمعت الفريقين على ستاد الدفاع الجوي.

وقال شريف عبد المنعم، في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN": “انسحاب الأهلي من مباراة القمة أمام الزمالك كان قرارًا خاطئًا، وأبعده بشكل كبير عن حسابات المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم”.

وأضاف: "هناك علامات استفهام كبيرة حول التشكيل الذي خاض به السويسري مارسيل كولر المباراة أمام بيراميدز، كما أنني لا أجد سببًا لاستمرار استبعاد محمد مجدي أفشة من المباريات الأخيرة للأهلي، خصوصًا أن مباراة اليوم كانت بحاجة إلى لاعب يصنع الفارق".

وتابع: "كولر «بيخلّص» على أفشة، واللاعب كان قادرًا على صناعة الفارق لو نزل كبديل في الشوط الثاني، خاصة بعد ما أخرج مارسيل كولر مفاتيح اللعب الأخرى مثل أشرف بن شرقي وحسين الشحات".