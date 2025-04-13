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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي ينتقد تغييرات كولر في مباراة بيراميدز: «سمك.. لبن.. تمر هندي»

كولر
كولر
رباب الهواري

وجّه الإعلامي ماركو مراد، مقدم برنامج “ملعب البلد” على قناة صدى البلد، انتقادات لاذعة للمدير الفني للنادي الأهلي، مارسيل كولر، بسبب التغييرات التي أجراها خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام بيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

وأعرب مراد عن استيائه من اختيارات كولر الفنية، واصفًا إياها بأنها أشبه بـ"سمك لبن تمر هندي"، في إشارة إلى عشوائية القرارات وعدم انسجامها.

وأوضح مراد أن التبديلات التي قام بها كولر لم تكن مفهومة من وجهة نظره، ولم تأتِ بأي إضافة حقيقية للفريق، بل على العكس، تسببت في إرباك الأداء العام داخل الملعب، خاصة أن بيراميدز كان يعاني من نقص عددي بعد طرد لاعبه مهند لاشين. وأشار إلى أن هذه كانت فرصة حقيقية للنادي الأهلي لاستغلال تفوقه العددي، لكن التغييرات التي قام بها المدرب السويسري أهدرت هذا التفوق.

وأكد مراد أن كولر لم يقرأ مجريات اللقاء بشكل صحيح، واتخذ قرارات بدت منفصلة عن واقع المباراة واحتياجات الفريق في لحظة حرجة. ولفت إلى أن الجماهير كانت تنتظر من المدرب تحركات أكثر فاعلية تضمن السيطرة على اللقاء وتحقيق نتيجة إيجابية، إلا أن ما حدث جاء عكس التوقعات تمامًا.

واختتم مراد حديثه بالتأكيد على أن التغييرات غير المدروسة تُعد مؤشرًا مقلقًا، خاصة في ظل المباريات المهمة التي يخوضها الأهلي في الفترة المقبلة، مطالبًا بضرورة إعادة تقييم الأداء الفني للجهاز الفني، واتخاذ قرارات أكثر اتزانًا في المباريات القادمة.

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