رحيل كولر | أمير هشام يناقش مستقبل المدرب مع الأهلي ويوجّه رسالة للخطيب

طالب الإعلامي أمير هشام، رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، باتخاذ قرار عاجل برحيل المدرب مارسيل كولر بعد النتائج الأخيرة للفريق.

وقال عبر برنامجه "بلس 90": "يجب على الكابتن الخطيب أن يتخذ قرارًا برحيل كولر، ونسبة فوز صنداونز كبيرة في ظل الأداء الحالي للفريق، والشكل الذي ظهر به مؤخرًا".

وأضاف: "هناك وقت للمجازفة، لأن الذهاب إلى جنوب إفريقيا في ظل هذا الأداء سيكبد الفريق الخسارة، ولم يعد هناك قناعات فنية كبيرة من جانب اللاعبين".

وتابع: "هناك أسماء مطروحة بالفعل على إدارة الأهلي، لكن النادي لم يتوصل بعد لاتفاق مع أي مدرب جديد. وأكثر المتحمسين لتغيير كولر هو محمد رمضان المدير الرياضي، ويوجد خلاف شديد بينه وبين كولر، حتى لو حاول البعض نفي ذلك".

وأضاف: "الأهلي قادر على الفوز بالبطولات بما يمتلكه من جماهير ولاعبين وإدارة، والجميع يهدف للظهور بشكل جيد في كأس العالم للأندية، في ظل وجود أسكواد مميز وصفقات قادمة للمونديال... وحرام أن يتواجد الفريق في المونديال مع كولر".

وأكد: "أهم صفقة للأهلي هي التعاقد مع مدير فني جديد، من أجل أن يظهر الفريق بشكل جيد. التغيير المبكر سيساهم في الظهور بشكل أفضل، حتى لو كانت مُجازفة. الأهلي لم يستطع الفوز بمباراة كبيرة، وفاز على الزمالك بالسوبر المحلي، وتعادل محليًا مع الزمالك وبيراميدز، وخسر من أورلاندو بايريتس في القاهرة".

وأضاف: "هناك لاعبون كثيرون فقدوا الثقة واختفوا عن الأنظار، مثل أفشة ومعلول وغيرهم، الذين أصبحوا بعيدين تمامًا عن حسابات المدرب".

واختتم: "من الممكن أن يتولى محمد شوقي المسؤولية الفنية في حال رحيل كولر".