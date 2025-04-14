أطفال الحدود يلتفون حول راية الوطن في عرس ثقافي يبهج القلوب بالوادي الجديد

احتفت محافظة الوادي الجديد بختام فعاليات "أسبوع أهل مصر ال37 ، بمشاركة 200 طفل من مختلف محافظات مصر الحدودية في رحاب الطبيعة والفنون.

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، فعاليات ختام العرس الثقافى ، بحضور نخبة من قيادات وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة، ليُسدل الستار على أسبوع حافل بالتنوير والتلاحم ، تاركًا بصمة ثقافية عميقة في نفوس المشاركين.

تجلّت فعاليات الختام في تقديم عروض فنية مبهرة وفيلم تسجيلي وثّق رحلة الأسبوع ونتائج ورش العمل ، بالإضافة إلى فقرات غنائية استعراضية عكست ثراء التراث المصري وتنوعه من مختلف المحافظات المشاركة، وذلك بالتنسيق مع السيدة ابتسام عبدالمريد مدير عام الثقافة بالمحافظة.

خلال كلمته ، أعرب محافظ الوادي الجديد عن سعادته باستضافة هذا الحدث الثقافي المتميز، مؤكدًا على أهمية تكرار مثل هذه الزيارات بين أبناء المحافظات الحدودية لتعزيز الهوية الوطنية وتعميق جسور التواصل ، مشيدا بجهود وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة في تنظيم هذا المشروع الهام، الذي يهدف إلى بناء جيل واعٍ ومثقف من أبناء مصر.