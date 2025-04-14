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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أطفال الحدود يلتفون حول راية الوطن في عرس ثقافي يبهج القلوب بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

احتفت محافظة الوادي الجديد بختام فعاليات "أسبوع أهل مصر ال37 ، بمشاركة 200 طفل من مختلف محافظات مصر الحدودية في رحاب  الطبيعة والفنون.

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، فعاليات ختام العرس الثقافى ، بحضور نخبة من قيادات وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة، ليُسدل الستار على أسبوع حافل بالتنوير والتلاحم ، تاركًا بصمة ثقافية عميقة في نفوس المشاركين.

تجلّت فعاليات الختام في تقديم عروض فنية مبهرة وفيلم تسجيلي وثّق رحلة الأسبوع ونتائج  ورش العمل ، بالإضافة إلى فقرات غنائية استعراضية عكست ثراء التراث المصري وتنوعه من مختلف المحافظات المشاركة، وذلك بالتنسيق مع السيدة ابتسام عبدالمريد مدير عام الثقافة بالمحافظة.

خلال كلمته ، أعرب محافظ الوادي الجديد عن سعادته باستضافة هذا الحدث الثقافي المتميز، مؤكدًا على أهمية تكرار مثل هذه الزيارات بين أبناء المحافظات الحدودية لتعزيز الهوية الوطنية وتعميق جسور التواصل ، مشيدا بجهود وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة في تنظيم هذا المشروع الهام، الذي يهدف إلى بناء جيل واعٍ ومثقف من أبناء مصر.

الوادى الجديد اخبار محافظة الوادى الجديد اهل مصر المحافظات الحدودية

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