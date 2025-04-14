أتلتيك بلباو يحول تأخره بهدف أمام فايكانو إلى فوز 3-1 بالدوري الإسباني

قلب فريق أتلتيك بلباو الطاولة على ضيفه رايو فايكانو، محققًا فوزًا ثمينًا بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأحد ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليجا”.

بدأت المباراة بسيطرة متبادلة بين الفريقين، لكن الضيوف تمكنوا من افتتاح التسجيل في الدقيقة 37 عن طريق اللاعب السنغالي باتي سيس، الذي تابع كرة مرتدة من ركلة جزاء تصدى لها حارس بلباو المتألق أوناي سيمون، ليمنح فايكانو الأفضلية قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، دخل أتلتيك بلباو أكثر إصرارًا على تعديل النتيجة، ونجح في إدراك التعادل في الدقيقة 58 من علامة الجزاء عبر أويهان سانسيت. واصل الفريق الباسكي ضغطه الهجومي وسط دعم جماهيري كبير، وتمكن من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 80 بواسطة الجناح المتألق نيكو ويليامز، الذي استغل تمريرة مميزة ليضع الكرة في الشباك.





ولم يكتفِ أصحاب الأرض بذلك، بل عززوا تفوقهم بهدف ثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع (الدقيقة 94) عن طريق أويهان سانسيت مجددًا، الذي بصم على أداء رائع بتسجيله هدفه الشخصي الثاني، مؤكدًا فوز فريقه بثلاثية مستحقة.

بهذا الانتصار، رفع أتلتيك بلباو رصيده إلى 57 نقطة، ليعزز موقعه في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويواصل منافسته على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا. في المقابل، تجمد رصيد رايو فايكانو عند 40 نقطة، ليظل في المركز العاشر، ويتلقى خسارة مؤلمة بعد تقدمه في الشوط الأول.





